ANP Martin Garrix wint Beste elektronische act

ROTTERDAM - Martin Garrix is zondagavond tijdens de MTV EMA in Rotterdam aan de haal gegaan met de award voor Beste elektronische act. Het is het tweede jaar op rij dat de dj de prijs mee naar huis mag nemen.

Door ANP - 6-11-2016, 21:25 (Update 6-11-2016, 21:25)

Garrix wist concurrenten Afrojack, Calvin Harris, David Guetta en Major Lazer te verslaan. Daarmee was het niet alleen de tweede keer dat Martin de award won, maar ook de tweede keer dat er überhaupt een Nederlander een EMA won in een algemene categorie.

''Deze award betekent heel veel voor me. Dank allemaal voor het stemmen. Ik sta nog te bibberen van mijn optreden met Bebe. Hartstikke bedankt'', zei Garrix toen hij het beeldje in ontvangst nam. Op de rode loper gaf de 20-jarige nummer één-dj van de wereld toe dat hij het geweldig vond om met zijn idolen te zijn genomineerd.

Vanaf volgend jaar maart gaat Martin in Australië op tournee met Justin Bieber. Op de rode loper hintte de dj dat er een samenwerking tussen de twee zit aan te komen.