Zoon voor Glee-actrice Jayma Mays

ANP Zoon voor Glee-actrice Jayma Mays

LOS ANGELES - Jayma Mays is moeder geworden van een zoon. Volgens E! beviel de Glee-actrice al in augustus van baby Jude.

Door ANP - 7-11-2016, 1:39 (Update 7-11-2016, 1:39)

Jayma speelde zes seizoenen lang de rol van Emma Pillsbury in de muziekserie. Daarvoor was ze onder meer te zien in Ugly Betty en te horen in de twee Smurfenfilms. In 2006 leerde ze op de set van filmparodie Epic Movie man Adam Campbell kennen. Alhoewel de twee broer en zus speelden, vielen ze als een blok voor elkaar en trouwden niet veel later.

Adam en Jayma hebben de geboorte van hun eerste kind zelf nog niet bevestigd.