Springsteen speelt op vooravond verkiezingen

ANP Springsteen speelt op vooravond verkiezingen

PHILADELPHIA - Bruce Springsteen treedt op tijdens de laatste campagne-avond van Hillary Clinton. Eerder werd al bekend dat Jon Bon Jovi zal spelen tijdens het concert in Philadelphia maandagavond.

Door ANP - 7-11-2016, 3:19 (Update 7-11-2016, 3:19)

The Boss is een felle tegenstander van Donald Trump. Tijdens zijn recente boektournee heeft Bruce zich geregeld uitgelaten over de Republikeinse presidentskandidaat. Alhoewel de muzikant daarbij vorige maand aangaf dat hij niet denkt dat Trump zal winnen, vreest hij evengoed voor de gevolgen van diens campagne.

"Als je mensen vertelt dat de verkiezingen vervalst zijn als jij niet wint, en als er zoveel mensen zijn die naar je luisteren, dan is er een heel gevaarlijke geest uit de fles gekomen. Dus ik ben een beetje bang voor het blijvende effect dat dat heeft op het land", aldus de zanger tijdens het The New Yorker Festival.

De afgelopen weken heeft een keur aan artiesten concerten gegeven voor Hillary Clinton. Onder meer Jennifer Lopez, Katy Perry, Stevie Wonder en Jay Z traden op in een poging stemmen te winnen voor de Democratische presidentskandidaat.