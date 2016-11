RTL-filmpje Williams op buitenlandse media

AMSTERDAM - Het filmpje waarin coureur Max Verstappen tijdens een uitzending van RTL Late Night zanger Robbie Williams groet, is opgepakt door buitenlandse media. Engelstalige websites over Formule 1, zoals Jalopnik en WTF1, hebben zondag berichten en tweets gewijd aan het gesprek waarin Robbie Williams zich vol verbazing afvroeg wie Verstappen was.

Door ANP - 7-11-2016, 8:45 (Update 7-11-2016, 8:45)

RTL Late Night wilde de zanger verrassen met een boodschap van de Red Bull-coureur. In de clip Supreme van Williams zitten allerlei archiefbeelden van Formule 1-races. Maar de Britse zanger bleek niets met F1 te hebben. “Oh, ik hou enorm van Formule 1!” herstelde Williams zich, nadat presentator Humberto Tan had gezegd dat er een bericht van een beroemde coureur kwam.

Verstappen vroeg of de Britse ster een keer met hem mee wilde rijden. “Het is vast een aardige jongen, maar ik heb geen idee wie hij is”, bekende Wiliams. “Maar hij vraagt het zo lief: natuurlijk ga ik een keer kijken hoe auto’s rondjes rijden.”

De zanger was te gast in RTL Late Night ter promotie van zijn nieuwe plaat.