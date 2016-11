Bieber verrast café Toronto met concert

ANP Bieber verrast café Toronto met concert

TORONTO - Zanger Justin Bieber heeft de bezoekers van een café in Toronto vrijdagavond verrast met een spontaan optreden. De 22-jarige ster kwam alleen binnen, bestelde een drankje, keek naar het basketbal en nam opeens plaats achter de piano.

Door ANP - 7-11-2016, 9:22 (Update 7-11-2016, 9:22)

Bieber speelde in de Fifth Pubhouse een aantal nummers, waaronder Let it Be van The Beatles en zijn eigen hit Sorry, zo meldden Canadese media zondag. Ook speelde hij een variatie op Für Elise van Beethoven.

Op YouTube zijn inmiddels meerdere filmpjes te vinden van het verrassingsoptreden van de Canadese ster. De eigenaar van de kroeg liet weten dat Bieber ontzettend aardig was, zowel tegen de bezoekers van het café als het personeel.

Grootste fans

De zanger was zondagavond een van de grote afwezigen bij de uitreiking van de MTV European Music Awards in Rotterdam. Hij werd bekroond met drie prijzen, voor beste liedje (Sorry), beste Canadese act van het jaar en de prijs voor de grootste fans.

In totaal won Bieber tot nu toe in zijn carrière 21 EMA-awards.