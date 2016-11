Lubach behaalt record met seizoensfinale

ANP Lubach behaalt record met seizoensfinale

HILVERSUM - Het programma Zondag met Lubach heeft zondagavond een kijkcijferrecord behaald. Naar de seizoensfinale keken 711.000 mensen. Nog nooit trok het satirische programma op televisie zoveel kijkers, zo maakte de VPRO maandag bekend.

Door ANP - 7-11-2016, 10:52 (Update 7-11-2016, 11:19)

In ZML nemen presentator Arjen Lubach en zijn team op eigenzinnige wijze het nieuws van de afgelopen week door. De serie kreeg veel lovende kritieken en werd eerder dit jaar bekroond met de Zilveren Nipkowschijf.

Lubach besteedde het afgelopen seizoen onder meer aandacht aan zorgconsultants, ouders die hun kinderen niet willen inenten, politieke partijen die de pensioenleeftijd op 65 jaar willen houden en dieethype Green Happiness. Dat laatste item werd op YouTube alleen al meer dan 700.000 keer bekeken.

Jonge doelgroep

“Waar we heel blij mee zijn is dat ons succes op YouTube geen negatieve invloed heeft gehad op de reguliere kijkcijfers”, stelt eindredacteur Janine Abbring. “In het begin was die angst er natuurlijk wel. Maar inmiddels hebben we bewezen dat het elkaar juist heeft versterkt. Bovendien bereiken we op deze manier een heel jonge doelgroep.”

Het satirische programma Zondag met Lubach gaat door in 2017, zo meldde producent Human Factor eerder al. De VPRO zendt vanaf eind januari weer een serie van tien afleveringen uit.