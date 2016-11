Film Martijn Fischer wint Amerikaanse prijs

CHICAGO - De korte film Koningsdag, met in de hoofdrol Hazes-acteur Martijn Fischer, is zondagavond (lokale tijd) bekroond op het Chicago International Children Film Festival. De productie sleepte de Adult Jury Award in de wacht, zo maakten makers BIND en de NTR maandag bekend.

Door ANP - 7-11-2016, 12:26 (Update 7-11-2016, 12:26)

Koningsdag vertelt over een groep kinderen die op Koningsdag met hun ouders op de vrijmarkt in het Vondelpark staat. In Koningsdag spelen verder Sabri Saad el Hamus en kinderen Justen de Wildt, Walid Taha El Idrissi en Sil Koster de hoofdrollen. De film van regisseur Steven Wouterlood ging vorige jaar op Cinekid in première en was in december bij de NTR te zien. Het filmpje is nog terug te kijken op NPO Gemist en wordt ook op Koningsdag uitgezonden bij Zapp op NPO3.

Het is niet de eerste buitenlandse prijs die Koningsdag gewonnen heeft. De korte film werd eerder ook al bekroond op het Toronto International Film Festival kids.