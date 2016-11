Russell Brand vader geworden

LONDEN - Russell Brand is vader geworden. E! News meldt dat zijn 27-jarige verloofde Laura Gallacher afgelopen weekend is bevallen van hun eerste kind.

Door ANP - 7-11-2016, 20:01 (Update 7-11-2016, 20:01)

De komiek moest zondagavond een stand-upshow afbreken. ''Hij zei dat hij snel naar huis moest, omdat zijn vriendin een baby had gekregen'', aldus iemand uit het publiek.

In juni werd bekend dat de komiek vader zou worden. Op Instagram plaatste hij een foto waarop te zien was dat hij een boek voor aanstaande vaders aan het lezen was.

Laura en Russell hadden in 2007 al eens een relatie, maar die liep op de klippen. De acteur trouwde daarna met Katy Perry, maar het huwelijk duurde slechts een jaar. Begin vorig jaar zocht Russell weer contact met Laura, die in Groot-Brittannië vooral bekend is als het jongere zusje van tv-presentatrice Kirsty Gallacher.