Hoofdrol voor Dan Stevens in Dickensfilm

LOS ANGELES - Beauty and the Beast-acteur Dan Stevens gaat de rol van een jonge Charles Dickens spelen in de nieuwe Amerikaanse kerstfilm The Man Who Invented Christmas. De film, die wordt geregisseerd door Bharat Nalluri, is gebaseerd op het gelijknamige boek van Les Standiford.

Door ANP - 7-11-2016, 20:59 (Update 7-11-2016, 20:59)

Volgens Deadline speelt de Canadese acteur Christopher Plummer de rol van gierigaard Scrooge. Jonathan Pryce speelt de rol van de vader van Dickens. Het verhaal van The Man Who Invented Christmas gaat over het ontstaan van Dickens' kerstklassieker A Christmas Carol.

De opnames van de film beginnen in december. Het is de bedoeling dat de film volgend jaar uitkomt.