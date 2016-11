Derde kind op komst voor Jared Padalecki

LOS ANGELES - De Amerikaanse acteur Jared Padalecki en zijn vrouw Genevieve Cortese verwachten een derde kind. Dit onthulde Jared maandag in de talkshow Live With Kelly. De acteur, bekend van de televisieseries Gilmore Girls en Supernatural, heeft al twee kinderen van vier en twee jaar oud.

Door ANP - 7-11-2016, 22:23 (Update 7-11-2016, 22:23)

Jared: ''Toen ik met Supernatural begon was ik 22 jaar. Ik was vrijgezel en ik deed gewoon mijn ding. Nu ben ik twaalf jaar ouder, vader van twee kinderen en sta ik op het punt om vader te worden van een derde in maart." Zijn vrouw Genevieve was in de studio achter de schermen aanwezig toen Jared de gezinsuitbreiding onthulde.

De acteur en Genevieve trouwden in februari 2010. Ze hebben twee zoontjes, Thomas en Austin, en wonen in Austin in Texas.