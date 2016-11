Gouden plaat voor Shawn Mendes

AMSTERDAM - Shawn Mendes gaat na zijn bezoek aan Nederland niet met lege handen naar huis. Nadat het tieneridool zondagavond twee MTV European Music Awards won, kreeg hij maandag ook nog een gouden plaat uit handen van Humberto Tan.

Door ANP - 7-11-2016, 23:59 (Update 7-11-2016, 23:59)

De 18-jarige singer-songwriter, bekend van de megahits Stitches en Treat You Better, was te gast in RTL Late Night toen hij hoorde dat zijn nieuwe album Illuminate de gouden status heeft bereikt in Nederland.

Zondagavond ontving hij in Ahoy Rotterdam tijdens de MTV EMA de award voor Beste mannelijke artiest, waarmee hij Calvin Harris, Drake, Justin Bieber en The Weeknd aftroefde. Hij kreeg ook nog de award voor beste Canadese act.

Shawn Mendes geeft op 1 mei volgend jaar een concert in de Ziggo Dome, dat een van zijn stops zal zijn tijdens zijn Illuminate World Tour.