Stephen Fry mag toch weer BAFTA's presenteren

ANP Stephen Fry mag toch weer BAFTA's presenteren

LONDEN - Comedian en acteur Stephen Fry presenteert dit jaar opnieuw de Britse BAFTA's. Dat meldt Variety maandag.

Door ANP - 8-11-2016, 2:31 (Update 8-11-2016, 2:31)

In het geruchtencircuit zoemde rond dat Fry dit jaar gepasseerd zou worden om de show te presenteren maar volgens ingewijden praat de 59-jarige komiek de avond als vanouds weer aan elkaar. De BAFTA's, de Britse versie van de Oscars, worden op 12 februari in Londen uitgereikt.

Fry maakte bij de presentatie in 2015 een opmerking over de excentrieke jurk van de kostuumontwerpster Jenny Beavan. "Mad Max heeft het podium verlaten. Alleen de beste kostuumontwerpers komen naar een prijsuitreiking in een zak", zei Fry. De grap viel ogenschijnlijk slecht bij het publiek en op de social media kreeg Fry veel kritiek.

Beavan zelf liet destijds weten zich niet gekwetst te voelen: "Met Stephen Fry als presentator moet je een beetje voorbereid zijn op foute grappen", aldus de ontwerpster.