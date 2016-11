Sterren sluiten campagne af met Clinton

RALEIGH - Een stoet aan sterren sluiten vandaag in Raleigh in North Carolina de campagne van Hillary Clinton af voor president van de Verenigde Staten. Door het hele land worden bijeenkomsten en optreden georganiseerd om Amerikanen op te roepen te gaan stemmen.

8-11-2016

Zo zullen Lady Gaga en Jon Bon Jovi optreden en aanwezigen oproepen dinsdag stemmen en dan bij voorkeur op de voormalige First Lady en oud-minister van buitenlandse zaken.

Eerder op maandag speelde Bruce Springsteen tot veel plezier van de verzamelde menigte, een aantal nummers in de stad Philidelphia. Ook president Obama sprak daar kiezers toe en riep Amerikanen op dinsdag te gaan stemmen "in het belang van de toekomst van ons allemaal", aldus het staatshoofd.

In New York gaf Madonna een verrassingsconcert in Washington Square Park in Manhattan. Kort voor aanvang van het concert kondigde de 58-jarige zangeres via Twitter het optreden aan: "Ontmoet me om half acht in Washington Square Park. We gaan hard voor Hillary Clinton!"