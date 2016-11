Frank van der Lende: Het taboe trekt me aan

AMSTERDAM - Sinds hij ruim een jaar geleden de middagshow op 3FM overnam van het populaire duo Coen & Sander, is Frank van der Lende naar eigen zeggen ''vier jaar ouder geworden'. Hij heeft dan ook als doel elke dag zijn beste show te maken. De presentator voelt een grote verantwoordelijkheid voor de radioshow en wil taboes, als genderneutraliteit bespreken.

Door ANP - 8-11-2016, 7:07 (Update 8-11-2016, 7:07)

Als tiener liep Frank vaak alleen met een rugzakje door Uithoorn. “Ik wilde zwerver worden, in dozen slapen. Ik zocht het avontuur op, ook al was dat veilig in Uithoorn. En ja, ik praatte toen al graag met mensen. Je leert van iedereen wat, van praktische tips tot filosofische lessen. Ik hou van gesprekken die ergens over gaan”, aldus de radio-dj in de VIVA.

Frank deinst niet terug voor taboes. “Het taboe trekt me aan. Ik vind het een uitdaging om op een jongerenzender als 3FM in aanloop naar de Gay Pride serieuze momenten te creëren. Ik wil verschil maken. Er wordt zeker gelachen in mijn show, maar ik ben geen jolige dj zoals mijn voorgangers.’’

Geen aandachttrekkerij

Op de vraag waarom hij het belangrijk vindt dat deze serieuze verhalen op de radio te horen zijn, antwoordt hij: “Kijk, mijn leventje beperkt zich veelal tot Amsterdam-Hilversum en wat festivals. Ik zie veel in de stad en voor mij is veel normaal. Maar als je niet uit de Randstad komt, zou je kunnen denken: wat doen die homo’s en lesbo’s toch allemaal gek en overdreven op die boten. Als zij dan op 3FM een echt verhaal horen, hoop ik dat ze beseffen dat het geen aandachttrekkerij is."

“Sommige luisteraars zien me wel een beetje zo’’, zegt Frank op de vraag of hij een soort voorvechter van de vrijheid is. ‘’Vooral op Facebook lees ik dat terug. De mooiste reactie kreeg ik van Sofie, een meisje dat een armbandje voor me maakte. Ze schreef er een kaartje bij waarop stond dat ze het supercool vond dat ik het thema genderblender voerde, omdat het echt nodig is in Nederland. Superschattig! Ik draag het al een week.”