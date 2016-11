Eva van de Wijdeven weer single

AMSTERDAM - Actrice Eva van de Wijdeven is weer single. "Ik had korte tijd een relatie, maar dat is alweer uit. We waren al bevriend toen we iets kregen en dat zijn we nog steeds, dus dat is helemaal oké." De vrolijke krullenbol 'huppelt nu weer wat rond' en is weer 'een happy single'.

Door ANP - 8-11-2016, 7:10 (Update 8-11-2016, 7:10)

De actrice, bekend van onder andere Celblok H, vertelt in de VIVA dat ze het best leuk zou vinden om een vriendje te hebben, maar stelt ook dat het zeker niet zo is dat ze niet zonder kan. "Ik ben nu heel gelukkig. Maar verliefd zijn is natuurlijk wel het fijnste gevoel wat er is. Dan heb ik bérgen energie en weet ik niet waar ik het laten moet. Het gevoel van ergens induiken, heerlijk. Ik hoop dat dat weer een keer gebeurt.” Op wat voor types de actrice valt? Op “sterke persoonlijkheden. Echte man-mannen, geen softies."

Die echte man-man moet wel kunnen omgaan met Eva’s drukke leven. Zo heeft ze alweer de hoofdrol binnengesleept in een nieuwe dramaserie, waar ze nog niet te veel over mag vertellen. Verder blijft de actrice druk met de opnames voor het vierde seizoen van Celblok H.

Nieuwe opnames

Die nieuwe opnames zien er anders uit dan de eerdere. Freddy, Eva’s personage in Celblok H, is in het nieuwe seizoen uit de gevangenis. "Dat is best gek, want ik ben juist gewend om met alle meiden op dezelfde locatie te draaien in de gevangenis. Ik ben dol op werken op de set. Een aantal maanden lang werk je met z’n allen keihard aan een project, alle neuzen dezelfde kant op, dat is fijn."

Eva sluit niet uit dat ze een andere baan zou kunnen hebben. "Het dynamische van acteren past goed bij mijn karakter, maar ik zou me ook gemakkelijk aan kunnen passen als ik ander werk zou doen. Binnenhuisarchitect heeft me altijd leuk geleken, of evenementen organiseren. Ik hoef niet mijn hele leven actrice te blijven. Als ik later alleen nog maar gecast wordt voor de typische oma-rolletjes ben ik er snel klaar mee."