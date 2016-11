Kort geding tegen uitzending Rambam

HILVERSUM - De site dokteronline.nl is naar de rechter gestapt om een uitzending van het onderzoeksprogramma Rambam tegen te houden. Dat heeft de VARA dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 8-11-2016, 8:49 (Update 8-11-2016, 8:49)

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen, die donderdag te zien is, leggen de programmamakers van Rambam de werkwijze van dokteronline.nl, een site waar men zonder doktersbezoek medicijnen kan bestellen, bloot. De presentatoren ontdekken dat ze moeiteloos antidepressiva en zware pijnstillers thuis afgeleverd kunnen krijgen. Artsen die aan het platform verbonden zijn, hebben bovendien nauwelijks contact met de patiënten, aldus de VARA.

Dokteronline.nl wil met een kort geding de producent en de VARA verbieden materiaal in de uitzending te verwerken dat met verborgen camera's is opgenomen. Volgens de site had de producent niet het recht om verborgen apparatuur in te zetten. Het kort geding dient woensdag in Amsterdam.