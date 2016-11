Kandidaten Wie is de mol? onthuld

HILVERSUM - AVROTROS heeft de tien namen van het zeventiende seizoen van Wie is de mol? bekendgemaakt. Tijdens een perspresentatie in Hilversum riep presentator Art Rooijakkers de kandidaten een voor een naar voren.

Door ANP - 8-11-2016, 11:02 (Update 8-11-2016, 11:02)

In het nieuwe seizoen, waarvoor de deelnemers naar de westkust van de Verenigde Staten reisden, doen actrice en comediènne Sanne Wallis de Vries, radio-dj Jeroen Kijk in de Vegte, actrice Imanuelle Grives en de Vlaamse acteur Thomas Cammaert mee. Ook actrice Sigrid ten Napel, presentator Jochem van Gelder, journalist Roos Schlikker, choreograaf Vincent Vianen behoren tot de groep net als presentatrice en actrice Yvonne Coldewijer en journalist Diederik Jekel.

Wie is de mol? wordt ook dit jaar uitgezonden op de zaterdag. Op 7 januari wordt de eerste aflevering van het in 2013 met een Gouden Televizierring bekroonde programma uitgezonden. Vorig jaar was Klaas van Kruistum de mol, Tim Hofman ging er met de winst vandoor.