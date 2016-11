The Kik, Ronnie Flex op Eurosonic Noorderslag

GRONINGEN - Blaudzun, Jonna Fraser, Ronnie Flex en The Kik behoren tot de 84 nieuwe namen die dinsdag zijn toegevoegd aan de line-up van Eurosonic Noorderslag. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Ook de Belgische band Bazart en de Britse singer-songwriter JP Cooper zijn van de partij. Eerder werd al de komst van onder meer Broederliefde, Rondé en Teske naar het Groningse muziekevenement bevestigd.

Door ANP - 8-11-2016, 12:25 (Update 8-11-2016, 12:25)

Eurosonic (11, 12 en 13 januari) geldt internationaal als het platform voor Europese muziek. In de binnenstad van Groningen ontdekken bezoekers de acts die in de zomer op de grote festivals staan. Noorderslag (zaterdag 14 januari) is de graadmeter voor Nederlandse muziek en vindt plaats in De Oosterpoort.

De reguliere kaarten voor Noorderslag zijn al uitverkocht. Tickets voor Eurosonic zijn nog wel verkrijgbaar.