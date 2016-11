Robbie Williams weer met Take That op podium

ANP Robbie Williams weer met Take That op podium

LONDEN - Robbie Williams heeft maandag weer op het podium gestaan met zijn oude bandmaten van Take That. Tijdens een speciaal concert ter ere van Robbie kwamen de huidige leden Mark Owen, Howard Donald en Gary Barlow op om samen met hem hun hits Back For Good en The Flood te zingen.

Door ANP - 8-11-2016, 12:53 (Update 8-11-2016, 12:53)

"Rob, of je het nu leuk vindt of niet, je bent en blijft altijd lid van Take That", zei Howard volgens de BBC tegen Robbie. Al maanden wordt in Britse media gefluisterd over een nieuwe reünie van Take That in 2017, 25 jaar na hun doorbraak. Robbie zei vorige week echter dat hij dergelijke plannen niet in zijn agenda heeft staan, maar dat het er wellicht een jaar later nog van komt.

Robbie maakte tussen 1990 en 1995 deel uit van Take That, dat kort na zijn vertrek uit elkaar viel. In 2005 maakten Mark, Howard, Gary en Jason Orange met zijn vieren een comeback. Daar sloot Robbie zich in 2010 bij aan. Na twee jaar toeren en een nieuw album vond hij het welletjes en vertrok de zanger weer. Jason verliet de band op zijn beurt in 2014. Sindsdien is Take That een trio.

Tijdens de show in Londen werd de zanger door de organisatie van de Brit Awards onderscheiden met de prestigieuze Icon Award. Hij is daarmee na Elton John en David Bowie de derde artiest die de prijs ontvangt. De Icon Award gaat alleen naar artiesten die een blijvende impact hebben gemaakt op de Britse cultuur. Het concert wordt later dit jaar door de Britse zender ITV uitgezonden.