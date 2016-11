Stone en Walliams schikken in geldkwestie

LONDEN - Lara Stone en David Walliams zijn elkaar dinsdag in de rechtbank tegemoet gekomen wat betreft de verdeling van hun vermogen na hun scheiding vorig jaar. Dat meldt de Britse zender ITV. Details over de schikking zijn niet bekend.

Door ANP - 8-11-2016, 13:44 (Update 8-11-2016, 13:44)

Een rechtbank in Engeland begon maandag met de zaak over de geldkwestie, maar dinsdag konden de advocaten van zowel Stone als Walliams melden dat er onderling al een akkoord was bereikt. Het Nederlandse model en de Britse komiek waren daarbij allebei aanwezig.

De relatie tussen Walliams en Stone strandde vorig jaar na ruim vijf jaar. Walliams, bekend uit Little Britain en als jurylid in Britains Got Talent, zou nog hebben geprobeerd het huwelijk te redden, maar dat was tevergeefs. De 45-jarige acteur en het 32-jarige model hebben samen een zoontje: Alfred van drie jaar.