Sint Pannekoekfeest krijgt kaart en postzegel

ANP Sint Pannekoekfeest krijgt kaart en postzegel

ROTTERDAM - Het Sint Pannekoek-feest krijgt een eigen kaart en postzegel. De bijzondere uitgaven zijn allebei ontworpen door geestelijk vader Jan Kruis. De kaart en zegel zijn over anderhalve week te bestellen op de website van het Nationaal Comité Sint Pannekoek.

Door ANP - 8-11-2016, 18:53 (Update 8-11-2016, 18:53)

Op de kaart staat de legende van Sint Pannekoek verteld. De postzegel bevat een afbeelding van Catootje, één van de personages uit de strip Jan Jans en de Kinderen, met een pannenkoek op haar hoofd. “Het is natuurlijk een beetje raar dat je wel kerstkaarten kan sturen, maar geen Sint Pannekoek-kaarten”, aldus een woordvoerder van het comité. “Dat hiaat wilden we dit jaar verhelpen.”

Het feest werd halverwege de jaren tachtig voor het eerst in Jan, Jans en de Kinderen genoemd. Omdat Catootje zin heeft in pannenkoeken, stelt opa dat het een oude Rotterdamse traditie is om op 29 november dit gerecht te eten. Het hele gezin wacht de vader des huizes dan ’s avonds op met een pannenkoek op het hoofd.

Studenten en kerken

Het evenement werd het afgelopen decennium heel populair. In eerste instantie werd het feest vooral gevierd door studentenverenigingen en kerken die met het feest geld inzamelen voor een goed doel. Maar de afgelopen jaren werd de viering breder opgepikt, ook in huiskamers en op sportverenigingen. Op sociale media worden op 29 november veelvuldig foto´s geplaatst van mensen met pannenkoeken op hun bord of hun hoofd. De hashtag #sintpannekoek werd het afgelopen jaar volgens Kruis meer dan 250.000 keer gebruikt.

De 83-jarige tekenaar richtte eerder dit jaar het Nationaal Comité Sint Pannekoek op om de traditie ook voor de toekomst veilig te stellen. De organisatie geldt als vraagbaak voor iedereen die het feest wil meevieren. Ook kunnen clubs of verenigingen die mee willen doen bij het Nationaal Comité de tekeningen en ontwerpen van Jan Kruis krijgen waarin het feest wordt genoemd.