Miley Cyrus verlaat auto niet tijdens stemmen

ANP Miley Cyrus verlaat auto niet tijdens stemmen

LOS ANGELES - Miley Cyrus kreeg dinsdag een VIP-behandeling toen zij haar stem uitbracht voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De Wrecking Ball-zangeres reed met haar auto letterlijk het stembureau in en bracht haar stem uit terwijl zij achter het stuur zat, zo meldt TMZ.

Door ANP - 8-11-2016, 21:16 (Update 8-11-2016, 21:16)

De ster stemde in een oude brandweerkazerne in Beverly Hills. Zij zat samen in de auto met haar verloofde, acteur Liam Hemsworth. De ster uit The Hunger Games is Australiër en hoefde dus geen stem uit te brengen.

Cyrus gaf haar stem overigens aan de Democratische kandidaat Hillary Clinton. “En ik ben zo trots op iedereen die hetzelfde doet als ik”, liet de zangeres weten via Instagram.