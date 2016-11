Molly Sims verwacht zoontje

LOS ANGELES - Molly Sims is in verwachting van een zoontje. Dat maakte de 43-jarige actrice dinsdag bekend via haar blog.

Door ANP - 9-11-2016, 1:25 (Update 9-11-2016, 1:25)

In een video op de blog, die People heeft gedeeld, is te zien hoe Molly samen met haar 4-jarige zoontje Brooks en dochtertje Scarlett May van 1,5 een doos vol blauwe ballonnen openmaakt.

Molly’s man Scott Stuber is volgens haar dolgelukkig nog een zoon te krijgen.