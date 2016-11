Sterren worden zenuwachtig over verkiezingen

LOS ANGELES - Heel wat sterren begonnen dinsdagavond zenuwachtig te worden over de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Rond 20.30 uur in Los Angeles was het nog nog altijd niet duidelijk of Hillary Clinton of Donald Trump de volgende president van de Verenigde Staten wordt.

Door ANP - 9-11-2016, 5:41 (Update 9-11-2016, 5:41)

"Ik haat spanning", twitterde Mindy Kaling, en Chrissy Teigen liet haar volgers weten dat ze zit te bibberen bij de televisie. "Steeds als ik het muziekje bij de resultaten hoor en er is weer een andere voorspelling voor wie er wint, denk ik aan Black Mirror of The Hunger Games."

Aanhangers van Hillary Clinton overwegen zelfs een verhuizing naar Canada, mocht Trump winnen. "Ben op zoek naar een goede makelaar in Canada", zo twitterde acteur Josh Gad. Ook Brittany Snow speelt met de gedachte te vertrekken. "Vluchten naar Canada zijn heel goedkoop."