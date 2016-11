Toni Erdmann dwingt Hadewych Minis tot denken

AMSTERDAM - Toni Erdmann is een film die nog dagen blijft rondhangen in je hoofd. Dat stelt actrice Hadewych Minis, die een bijrol speelt in de veelgeprezen tragikomedie die vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen draait. De film vertelt over een vader die zijn ongelukkige dochter probeert te ontregelen door zich als het vreemde typetje Toni Erdmann in haar leven op te dringen.

Door ANP - 9-11-2016, 7:01 (Update 9-11-2016, 7:01)

“Het is een heel mooi gegeven”, vindt Minis, die in de film één van de vriendinnen van hoofdpersoon Ines vertolkt. "Je wilt als ouder het beste voor je kinderen en ieder moment koesteren. Maar tegelijkertijd raast het leven voorbij. Te veel dingen vergeet je: de meeste herinneringen die je koestert, blijven hangen omdat er bijvoorbeeld een foto van is gemaakt.”

Minis’ zoontje wordt binnenkort alweer vijf. “Je staat er in het dagelijks leven nooit bij stil hoe snel de tijd eigenlijk vervliegt, zonder dat je echt geniet van wat je eigenlijk hebt.”

Duitse agent

De 39-jarige actrice heeft sinds kort een agent in Duitsland, waar haar bijdrage aan Toni Erdmann niet onopgemerkt is gebleven. "Ik heb op dit moment nog teveel klussen in Nederland”, excuseert ze zich bijna. “Ik ben nu bezig met de nieuwe film Oude Liefde, ik draai een nieuwe serie. Ik moet in Nederland dingen gaan afzeggen. Pas dan kunnen ze met me aan de slag in Duitsland."

Minis heeft haar zangcarrière voorlopig al op een iets lager pitje gezet, ook uit praktische overwegingen. “Zeker met twee jonge kinderen zijn filmopnames gemakkelijker in te plannen dan een tournee waarvoor je elke avond naar theaters moet reizen”, legt ze uit. En carrière maken is niet alles, zoals Toni Erdmann ook leert. “Ik wil er ook zijn voor de kinderen, en voor mijn man. En ik wil tijd maken om zelf mooie dingen zien en geïnspireerd raken door toneelstukken en balletvoorstellingen en avonden me vrienden. Het is soms heel lastig om al die ballen hoog te houden zonder iemand teleur te stellen, inclusief jezelf.”

Herkenbaar

Het stelt de actrice gerust dat veel mensen die de film al zagen op voorpremières haar aanklampten dat het verhaal zo herkenbaar is. “Iedereen heeft ouders of kinderen met wie de relatie soms wat onhandig verloopt”, merkt ze. “Dat is ook de kracht van de film. Al merk ik dat iedereen er anders op reageert. De één moet heel hard lachen, de ander raakt heel snel ontroerd door het verhaal. Het is een heel bijzondere film die op ieder mens een ander effect heeft.”

Toni Erdmann, die vooralsnog ook in Nederland lyrische recensies kreeg, draait vanaf donderdag in de Nederlandse theaters.