ANP Half miljoen zien eerste deel Amerika Kiest

HILVERSUM - Het eerste deel van de marathonuitzending van de NOS, Amerika Kiest, over de Amerikaanse verkiezingen is goed bekeken. Tussen middernacht en 02.00 uur zaten gemiddeld 519.000 mensen voor de tv om de laatste ontwikkelingen te volgen. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO).

Door ANP - 9-11-2016, 8:26 (Update 9-11-2016, 8:26)

Andere actualiteitenprogramma's op NPO 1, die bijna allemaal in het teken stonden van de strijd tussen Donald Trump en Hillary Clinton, trokken dinsdag iets meer kijkers dan gewoonlijk. Zo stemden bijna een miljoen mensen af op Pauw. Presentator Jeroen Pauw nam zijn programma live op vanuit de Melkweg. Bij hem schoven verschillende Amerika-deskundigen, politici, journalisten en opiniemakers aan.

De eerste aflevering van 'Oh oh daar gaan we weer!', de opvolger van 'Oh oh Cherso', trok op RTL 5 462.000 kijkers. Op primetime was Opsporing verzocht op NPO 1 de best bekeken titel. Daar keken zo'n 1,4 miljoen mensen naar.