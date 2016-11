Album Wu-Tang Clan op internet na winst Trump

NEW YORK - Miljonair Martin Shkreli, de enige eigenaar van het laatste album van de Wu-Tang Clan, heeft dinsdagnacht zijn belofte waargemaakt om de plaat op internet te laten horen. De zakenman liet via Twitter enkele fragmenten horen.

Door ANP - 9-11-2016, 13:08 (Update 9-11-2016, 13:08)

Shkreli had in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen verkondigd dat hij het album Once Upon a Time in Shaolin als download beschikbaar zou stellen als Trump zou winnen. Als Hillary Clinton president zou worden, wilde hij de plaat vernietigen.

De ondernemer kocht het enige exemplaar van het album vorig jaar december voor het duizelingwekkende bedrag van twee miljoen dollar. Once Upon a Time in Shaolin werd daarmee in een klap het waardevolste album ooit.