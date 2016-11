Toon Hermans Gala op oudjaarsavond op tv

AMSTERDAM - AVROTROS zendt op 31 december op NPO 2 het Toon Hermans Gala ter ere van zijn honderdste geboortedag uit. Dat heeft de omroep woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 9-11-2016, 15:21 (Update 9-11-2016, 15:21)

Het gala wordt half december opgenomen in het Amsterdamse theater Carré, waar de cabaretier en zanger zelf maar liefst 550 keer op de planken stond. Onder meer Freek de Jonge, Wende Snijders, Hadewych Minis, Chantal Janzen en Paul van Vliet brengen een hommage aan de in 2000 overleden Hermans. Cornald Maas presenteert het programma.

Eerder werd al bekend dat de AVROTROS in december uitgebreid stilstaat bij honderd jaar Toon Hermans. In een documentairereeks, die vanaf 15 december is te zien, duikt elke week een bekende Nederlandse cabaretier in het leven van een van de grootste kleinkunstenaars die ons land heeft gekend. Onder meer Richard Groenendijk en Alex Klaasen zijn daarin te zien.

Op NPO Radio 5 besteedt de omroep eveneens aandacht aan Hermans. Zo zijn de hele maand vergeten musicalliedjes te horen die de zanger in de jaren vijftig schreef, vertolkt door artiesten van nu onder begeleiding van het Metropole Orkest.