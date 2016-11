‘Dochtertje Russell Brand heet Mabel’

ANP ‘Dochtertje Russell Brand heet Mabel’

LONDEN - Het eerste kind van komiek Russell Brand luistert naar de naam Mabel. Dat melden diverse Britse media. Het meisje werd afgelopen weekeinde geboren.

Door ANP - 9-11-2016, 17:17 (Update 9-11-2016, 17:17)

Russell brak zondagavond een stand-upshow af. Tegen het publiek zei hij dat hij ‘snel naar huis moest omdat zijn vriendin een baby had gekregen’. De komiek en zijn verloofde Laura Gallacher wisten voor de bevalling niet of ze een zoon of dochter zouden krijgen, vertelde Russell vorige maand in een interview.

Toen zei hij ook dat hij van plan was zijn kind genderneutraal op te voeden. “Ik laat het kind opgroeien en zijn wie het is”, vertelde Russell aan Jonathan Ross. Dat de 41-jarige komiek vader werd, maakte hij in juni duidelijk via Instagram. Hij plaatste een foto waarop te zien was dat hij een boek voor aanstaande vaders aan het lezen was.