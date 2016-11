Sinterklaasjournaal met zwarte en witte piet

ANP Sinterklaasjournaal met zwarte en witte piet

HILVERSUM - In het eerste uitzending van het Sinterklaasjournaal waren een zwarte en een witte piet te zien. De zwarte geverfde piet was acteur Maarten Wansink. De witte piet was acteur Martijn Hellenius.

Door ANP - 9-11-2016, 18:28 (Update 9-11-2016, 18:38)

De NTR zendt het Sinterklaasjournaal al sinds jaar en dag uit. Het programma werd wederom gepresenteerd door Dieuwertje Blok.

De discussie over het donkergekleurde hulpje van de sint loopt al jaren. Tegenstanders vinden Zwarte Piet kwetsend en racistisch.

Regenboog

Er werd daarom de afgelopen tijd al druk werd gespeculeerd hoe de hulpjes van de sint eruit zouden zien in het Sinterklaasjournaal. Of ze weer zwart zouden zijn of alle kleuren van de regenboog zouden dragen. De omroep wilde, net als voorgaande jaren, vooraf niet ingaan op het uiterlijk van de hulpjes van Sinterklaas.

Dit jaar vertrok een aantal oudgedienden bij het programma, omdat ze zich niet meer konden vinden in de manier waarop het programma omgaat met Zwarte Piet. Zo stapten Erik van Muiswinkel, Jochem Myjer en Dolores Leeuwin op.

Schoorsteenpiet

RTL maakte eerder al bekend dit jaar Zwarte Piet in de ban te doen en over te stappen op de schoorsteenpiet.

De goedheiligman komt zaterdag aan in ons land en zet voet aan wal in Maassluis.