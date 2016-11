‘Bevalling Blac Chyna in tv-special’

LOS ANGELES - De bevalling van Blac Chyna wordt vastgelegd voor het nageslacht. De geboorte van het eerste kind van het model en Rob Kardashian wordt gefilmd voor een tv-special. Dat vertelde een ingewijde aan People.

Door ANP - 9-11-2016, 21:24 (Update 9-11-2016, 21:24)

De zwangerschap van Blac stond centraal in het eerste seizoen van hun eigen realityshow Rob & Chyna. Hoewel de eerste reeks achter de rug is, gaan er camera’s mee de verloskamer in. Die beelden worden gebruikt in een ‘baby special’ waaraan het model en de broer van Kim Kardashian werken.

Blac onthulde onlangs dat ze op 16 november is uitgerekend. Een foto op Instagram van Rob zorgde woensdag echter voor opschudding. Bij een kiekje van een babyzitje in een auto schreef hij ‘we zijn er klaar voor’. Fans maakten daaruit op dat Blac aan het bevallen is. Ook haar moeder zou op social media gehint hebben dat de kleine al voor de 16e het levenslicht ziet, meldt Us Weekly.

De baby, een meisje, is het eerste kind van Blac en Rob samen. Zij heeft al een vierjarige zoon, King Cairo, met Tyga. De rapper heeft een relatie met Robs halfzusje Kylie Jenner.