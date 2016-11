Fajah Lourens weer aan de slag met droomhuis

PURMERLAND - Fajah Lourens gaat weer aan de slag met haar droomhuis in Purmerland. De dj en Killerbody-schrijfster houdt haar volgers middels een ‘verhuisvlog’ op de hoogte van alle vorderingen, maakte ze woensdag bekend op social media.

Door ANP - 9-11-2016, 23:21 (Update 9-11-2016, 23:21)

“Onlangs werd het harde werken beloond en kon ik mijn droomhuisje kopen”, schreef Fajah op Instagram. “Inrichten gaat moeilijk worden al m’n geld is nu op.” Toch heeft ze grootse plannen, blijkt uit haar eerste ‘verhuisvlog’ dat ze op YouTube plaatste. Daarin geeft Fajah een rondleiding door het huis, dat ze zeven jaar geleden liet bouwen met haar toenmalige vriend.

“Elke week laat ik jullie zien wat de ontwikkelingen zijn rondom mijn droomhuis en de verbouwing hiervan.” Fajah is onder meer van plan een studio, kantoor en gym in te richten. “Een zwembad komt over drie jaar als ik weer geld heb.”