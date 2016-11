Verkiezingsaflevering South Park herschreven

ANP Verkiezingsaflevering South Park herschreven

LOS ANGELES - De uitzending van South Park die woensdagavond op de Amerikaanse televisie werd vertoond, is in allerhaast aangepast aan de uitslag van de verkiezingen.

Door ANP - 10-11-2016, 4:01 (Update 10-11-2016, 4:01)

Volgens Esquire hadden de makers gerekend op een overwinning van Hillary Clinton en daarop het verhaal gebaseerd. De geplande aflevering heette 'De allereerste First Gentleman'. Die werd woensdag snel vervangen door een uitzending met de titel 'Oh jee'.

South Park staat bekend om de vele verwijzingen naar de actualiteit. De populaire animatieserie over vier jongetjes in Colorado wordt om die reden altijd kort voor de uitzending gemaakt. In 2011 verscheen er een documentaire over het werkproces van makers Trey Parker en Matt Stone, met de titel 6 Days To Air.

De uitzending van een aflevering van Law & Order: Special Victims Unit die gebaseerd is op de verkiezingsrace, werd juist tot nader order uitgesteld. De episode zou volgens New York Daily News eerst vlak voor de verkiezingen worden uitgezonden. Die datum verschoof een week maar nu is de aflevering over een politicus die door verschillende vrouwen wordt beschuldigd van seksueel misbruik uitgesteld naar een nog te bepalen datum in 2017.