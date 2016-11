Charlize Theron vindt ouder worden prima

ANP Charlize Theron vindt ouder worden prima

LOS ANGELES - Veel actrices in Hollywood klagen dat er te weinig rollen zijn voor vrouwen boven de 35, maar Charlize Theron deelt die ervaring niet. "Daar ben ik het niet mee eens, en ik hoor mensen dat niet graag zeggen over Hollywood", aldus de 41-jarige in de Italiaanse editie van Vogue.

Door ANP - 10-11-2016, 5:29 (Update 10-11-2016, 5:29)

"Ik werk nu meer dan twintig jaar geleden, en ik geniet er ook meer van. En dat is ook wat ik hoor van de mensen om me heen. Dus het is tijd dat we dat cliché opdoeken." Charlize vindt dat de activisten in Hollywood zich beter kunnen richten op de echte wereld. "Films zijn maar een afspiegeling van de maatschappij. Het vrouwenprobleem in Hollywood is niets vergeleken met dat in de samenleving", zo zegt de actrice volgens Entertainment Tonight in het interview.

Charlize is helemaal niet bang om een dagje ouder te worden. "Waarom zou ik bang moeten zijn voor een natuurlijk proces? Het hoort bij het leven, daar kun je niet omheen." Vrouwen moeten zich niet zo druk maken om hun uiterlijk, vindt de actrice. "Het is tijd dat vrouwen zich realiseren dat hoe we eruit zien aan de buitenkant niet het belangrijkst is. En het is niet waar dat we minder waard worden naarmate we ouder worden."