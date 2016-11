Sting deed gehoorapparaat de deur uit

NEW YORK - Poplegende Sting mag dan wat dovig worden, van het hulpmiddel dat hij daar een tijdje voor droeg werd hij ook niet vrolijk.

Door ANP - 10-11-2016, 6:17 (Update 10-11-2016, 6:17)

"Ik heb geprobeerd een gehoorapparaat te dragen, maar ik hoorde er veel te veel mee. Mensen kletsen echt uit hun nek", grapte de 65-jarige zanger bij het Amerikaanse radiostation Sirius XM. De Roxanne-zanger geeft toe dat zijn gehoor gestaag achteruit gaat. "Ik ben behoorlijk doof. Mijn favoriete woord is in middels 'wat?'

Sting was serieuzer over zijn optreden aankomend weekend, als hij de eerste artiest is die optreedt in de Parijse concertzaal Bataclan. Vorig jaar kwamen 89 mensen om bij een aanslag tijdens een concert. "We hebben twee belangrijke taken. We eren en herinneren degenen die omkwamen. Maar we vieren ook het leven en de muziek waar het historische theater voor staat. Op die manier proberen we in hun geest respect te tonen. We zullen ze niet vergeten."