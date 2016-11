Jon van Eerd blij met sprong in het diepe

AMSTERDAM - Jon van Eerd maakte een sprong in het diepe door ruim een jaar geleden met zijn man Ton Fiere het nieuwe productiehuis Pretpakhuis op te richten. "Het voelde als nu of nooit, hoe onzeker de financiële vooruitzichten ook waren. Nu is het mijn beurt, vond ik", vertelt Jon aan De Telegraaf.

De acteur kwam tot dit inzicht in een vervelende periode, toen hij met een ernstige knieblessure noodgedwongen thuis zat en voorstellingen miste van Moeder ik wil bij de Revue. "Ineens kon ik helemaal niets meer en was ik volledig teruggeworpen op mezelf.” Jon vervolgt: "Het was een rottijd. Ik voelde mij schuldig tegenover mijn collega’s en liep tegelijkertijd als freelancer een hoop inkomsten mis. Daarbij kwam nog het overlijden van mijn schoonzusje, mijn moeder en mijn schoonmoeder. Alle ellende leek tegelijk te komen.”

De volgende voorstelling van zijn productiebedrijf Pretpakhuis is Harrie let op de kleintjes die volgende week in première gaat in Amsterdam. "Ons appartement ligt vol briefpapier en flyers van Harrie let op de kleintjes. Gelukkig kunnen we ons dit jaar een kantoorruimte permitteren. Als ik ’s avonds speel, diep in de nacht thuiskom, en er is de volgende ochtend een vergadering in mijn keuken gaande... Dat gaat niet. En als ik schrijf wil ik niet met mijn laptop naar de badkamer hoeven omdat dat het enige rustige plekje in huis is.”