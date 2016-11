Erica Terpstra leeft in het nu

ANP Erica Terpstra leeft in het nu

AMSTERDAM - Erica Terpstra keert vanaf vrijdag terug op televisie met haar reisprogramma Erica op Reis, maar broedt nu al op plannen voor een zesde reeks. ''Voor een volgende serie staan Australië en Nieuw-Zeeland hoog op mijn verlanglijstje'', zegt Erica in De Telegraaf.

Door ANP - 10-11-2016, 7:58 (Update 10-11-2016, 7:58)

''Ik heb me voorgenomen om vooral in het nu te leven. Maar ik hoop natuurlijk dat ik nog een seizoen mag maken. Ik ga daar in elk geval heel erg mijn best voor doen." Het gaat intussen steeds beter met de 73-jarige Erica, die eind 2014 werd geveld door een bacteriële infectie in haar been en daarna lange tijd uit de running was. ''Het gaat goed, heel goed. Na een lange 'middenperiode' voel ik me nu elke dag beter", zegt Erica.

In het vijfde seizoen reist Erica af naar Hong Kong, Suriname, Myanmar, Israël en Colombia.