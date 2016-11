K3 zingt over homoseksualiteit

ANTWERPEN - K3 zingt voor het eerst over homoseksualiteit. Soms houden prinsesjes van prinsesjes, luidt een fragment uit het nieuwe nummer Prinsesje en Superman. Uit het nummer blijkt eveneens dat het geen probleem is om als jongetje een prinsessenjurk te dragen.

Door ANP - 10-11-2016, 12:01 (Update 10-11-2016, 12:01)

"De directe aanleiding om die tekst te schrijven was de aanslag in Orlando”, zegt vaste tekstschrijver Alain Vande Putte in Het Nieuwsblad. "Daarnaast speelde ook de bezorgdheid over tendensen die weer opduiken, terwijl we toch 2016 zijn. Veel kinderen zullen de komende jaren hun geaardheid ontdekken, en er zijn ook steeds meer gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht. Wij zochten naar een K3-manier om dat aan te brengen.”

Prinsesje en Superman staat op het donderdag verschenen album Ushuaia. Studio 100 verwacht wel negatieve reacties. “Natuurlijk verwachten we kritiek, maar dit zou anno 2016 de normaalste zaak van de wereld moeten zijn”, zegt de tekstschrijver.

Ushuaia is het tweede studio-album van K3 nieuwe stijl, met zangeressen Hanne, Marthe en Klaasje. Het is de opvolger van de eerste plaat, 10.000 Luchtballonnen, die een jaar geleden als dubbel-cd verscheen.