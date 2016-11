Eddie Redmayne genoot intens van vrije tijd

LOS ANGELES - Eddie Redmayne heeft de afgelopen maanden ontzettend veel mazzel gehad. Na twee jaar bijna non-stop werken besloot de acteur tijd vrij te nemen, zodat hij veel tijd kon doorbrengen met zijn dochter Iris. “Ik weet dat het een enorm privilege is”, zegt Eddie in een interview met People.

“Ik spreek geregeld vrienden van me die drie dagen nadat ze vader zijn geworden weer aan het werk moeten.” Hoe het is om het vaderschap te moeten combineren met zijn werk, weet Eddie nog niet. “Om heel eerlijk te zijn heb ik sinds de geboorte van Iris nog niet gewerkt.”

Volgens Eddie is elke acteur altijd bang niet meer aan de bak te komen. “Dus als het je voor de wind gaat, dan ga je maar door.” Voor de komst van zijn dochter, nu 4,5 maand oud, combineerde Eddie de promotie van de ene film met de opnamen van een andere. The Theory of Everything, die hem een Oscar opleverde, The Danish Girl, waarvoor hij een Oscarnominatie kreeg, en Fantastic Beasts and Where to Find Them volgden elkaar snel op.

“Het kwam erop neer dat ik elk weekeinde op pad was”, zegt Eddie. “Hannah en ik waren op een gegeven moment kapot. Na Fantastic Beasts zei ik, voor het eerst, ‘laat ik eens een tijdje vrij nemen’.” Dat is de acteur en zijn vrouw goed bevallen. “Ik vind het geweldig, het is fantastisch om vrij te zijn.”