ANP ECI-Literatuurprijs voor Rivieren van Driessen

DEN HAAG - Martin Michael Driessen heeft de ECI-Literatuurprijs in de wacht gesleept voor zijn boek Rivieren. Dat is donderdagavond bekendgemaakt in Theater aan het Spui in Den Haag.

Door ANP - 10-11-2016, 22:56 (Update 10-11-2016, 23:01)

"Het is een boek van een ingetogen grootheid, met schitterende beeldende zinnen en een onbestemde dreiging, en tegelijkertijd van een weldadige tijdloosheid", aldus juryvoorzitter Louise Fresco.

De prijs bestaat uit een sculptuur en 50.000 euro. Het boek van Driessen kreeg van een groep recensenten de voorkeur boven de andere vijf kanshebbers: Moedervlekken (Arnon Grunberg), Jij zegt het (Connie Palmen), Goldberg (Bert Natter), Zachte riten (Marja Pruis) en Op de rok van het universum (Tonnus Oosterhoff).

Het Hout

De prijs, eerder bekend als AKO Literatuurprijs, bestaat sinds 1987 en is bestemd voor het beste Nederlandstalige literaire boek in de categorieën fictie en non-fictie. De bekendmaking was rechtstreeks te zien in Nieuwsuur op NPO 2.

Vorig jaar won Jeroen Brouwers met Het Hout. In eerdere jaren ging de prijs onder meer naar Het schervengericht (A.F.Th. van der Heijden), Multatuli: leven en werken van Eduard Douwes Dekker (Dik van der Meulen) en Het grote verlangen (Marcel Möring).

Lezersprijs

Voor het eerst werd dit keer ook een Lezersprijs uitgereikt. Die ging eveneens naar Rivieren van Driessen. Het boek werd uit dezelfde selectie van zes titels gekozen door een jury van 25 Belgische en 25 Nederlandse lezers.

Opera- en toneelregisseur, vertaler en schrijver Driessen (1954) krijgt er, naast 'eeuwige roem', 10.000 euro voor, dat brengt het totale prijzengeld voor hem op 60.000 euro. De Lezersprijs is een initiatief van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs, NRC, Het Vlaamse dagblad De Standaard en ECI.