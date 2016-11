Bloemen en kaarsjes bij huis Cohen

MONTREAL - Tientallen fans van Leonard Cohen hebben bloemen neergelegd bij zijn huis in Montreal. Ook branden er kaarsjes ter nagedachtenis aan de vrijdagochtend overleden Canadese dichter en zanger. Bij het gemeentehuis van Montreal hangt de vlag halfstok.

Door ANP - 11-11-2016, 13:58 (Update 11-11-2016, 14:24)

"Mijn vader is vredig heengegaan in zijn huis in Los Angeles met de kennis dat hij in zijn ogen zijn beste album heeft afgeleverd", laat zijn zoon Adam in een verklaring weten aan Rolling Stone. "Hij schreef de laatste momenten van zijn leven op met zijn unieke gevoel voor humor."

Zijn manager Robert Kory stelt dat Cohen ongeëvenaard is in zijn creativiteit, inzicht en eerlijkheid.

"Leonard is een visionair wiens stem zal worden gemist. Ik ben gezegend hem een vriend te mogen noemen en het was een privilege en cadeau deze dappere, artistieke vrije geest te hebben mogen dienen. Het werk dat hij nalaat zal inzicht, inspiratie en heling brengen voor toekomstige generaties."