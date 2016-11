Veel aandacht voor muziek Cohen na overlijden

AMSTERDAM - Het overlijden van Leonard Cohen heeft ervoor gezorgd dat zijn muziek weer volop in de aandacht staat. Een dag na zijn overlijden is de verkoop van Cohens muziek verdubbeld, aldus bol.com.

Door ANP - 11-11-2016, 14:51 (Update 11-11-2016, 14:51)

Ook in de iTunes-lijst is Cohen vrijdag goed vertegenwoordigd. Rond het middaguur stond hij met negen singles bij de eerste honderd. Hallelujah is met een achtste plek de meest gedownloade track, zijn laatste single You Want It Darker volgt op plaats negen. Verder staan onder meer Take This Waltz, Suzanne en So Long, Marianne in de lijst.

Cohens laatste album You Want It Darker was de afgelopen weken al een van de best verkochte platen. Twee weken geleden kwam het met ruime voorsprong binnen op de eerste plaats van de albumlijst. De plaat verkocht toen ruim de helft meer dan de nummer twee: Anouk. Bij bol.com gaat You Want It Darker het vaakst over de virtuele toonbank, op de voet gevolgd door een verzamelalbum van Cohen.

Op de valreep scherpte Cohen ook nog eens zijn eigen record van oudste artiest met een nummer 1-hit in de Album Top 100. Die heeft hij al sinds februari 2012 in handen toen hij als 77-jarige met Old Ideas de eerste stek in handen kreeg. In september 2014 verbeterde hij het record ook al eens toen hij als tachtigjarige met Popular Problems de eerste plaats bereikte.