Blokhuis: Cohen grootste poëet in popmuziek

AMSTERDAM - De grootste poëet in popmuziek, noemt popmuziekkenner Leo Blokhuis de donderdag overleden zanger en dichter Leonard Cohen.

Door ANP - 11-11-2016, 14:55 (Update 11-11-2016, 14:55)

"Cohen was mysterieus, spiritueel. Waar Bob Dylan de intelligentie in de popmuziek bracht, was het Cohen die dit heeft geperfectioneerd. Vooral in zijn laatste album", aldus Blokhuis. Hij noemt het opmerkelijk dat er in het laatste jaar twee 'requiem-achtige' albums zijn uitgekomen, te weten You Want it Darker en Blackstar van de in januari overleden David Bowie.

Blokhuis zag de Canadese singer-songwriter een aantal keer live optreden, waaronder in de Amsterdamse Ziggo Dome, en spreekt van een 'ongelooflijk bijzondere artiest en waardige heer die mooie melodieën schreef'. "Hij is uiterst charmant, bijna sexy, en pakte iedereen in de zaal in."

Toch is hij niet zo te spreken over Cohen's periode in de jaren tachtig 'toen hij synthesizers ging ontdekken'. "Desondanks behoort hij als schrijver van tekst en muziek tot een eenzame klasse". Voor hem persoonlijk omschrijft Blokhuis Cohen als een natuurwet die er altijd is geweest. "Ik kende zijn teksten al voordat ik wist dat er überhaupt popmuziek bestond."