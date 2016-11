Chainsmokers verstoten van hoogste positie

AMSTELVEEN - Het duurde vijf weken voordat The Chainsmokers de eerste positie in de hitparade wisten te bereiken en na een week is het ook alweer voorbij. De eerste plek is in handen van Frenna met Jonna Fraser en Emms met My Love. De Chainsmokers moeten het doen met een derde plaats. Plek twee is voor The Weeknd die samen met Daft Punk Starboy maakte.

Rapper Lijpe, die vorige week nog de hitlijsten domineerde door met zijn volledige album - 18 nummers - in de lijst te staan, is nog maar vier keer terug te vinden in de Top 100.

Single Top 10 week 46

1. (4) Frenna feat. Jonna Fraser & Emms - My Love

2. (3) The Weeknd feat. Daft Punk - Starboy

3. (1) The Chainsmokers feat. Halsey - Closer

4. (2) DJ Snake feat. Justin Bieber - Let Me Love You

5. (12) James Arthur - Say You Won't Let Go

6. (7) Calvin Harris - My Way

7. (13) Shawn Mendes - Mercy

8. (5) Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love

9. (6) Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ - Cold Water

10. (11) Bruno Mars - 24K Magic