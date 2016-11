Jonas Smulders heeft bijrol in A’dam-EVA

AMSTERDAM - Acteur Jonas Smulders heeft zondag een bijrol in hitserie A’dam-E.V.A. De acteur speelt in de aflevering die zich afspeelt op Koningsdag de jongen in de schiettent. Hij heeft ervoor gekozen in stilte te leven en communiceert alleen maar met handgebaren en via een opschrijfboekje. Dat hebben de makers vrijdag bekendgemaakt.

Door ANP - 11-11-2016, 16:08 (Update 11-11-2016, 16:08)

Smulders speelde onder meer in Jongens, Het Diner, Ventoux en Brasserie Valentijn. Een andere bijrol is voor Olivia Lonsdale. De actrice brak internationaal door met haar rol in de clip van Drank & drugs. Daarnaast was zij onder meer te zien in het veelgeprezen Prins.

A'dam-E.V.A. gaat over verbindingen die mensen in het moderne leven met elkaar aangaan. De hoofdpersonages zijn Adam en Eva (Luijkx en Eva van de Wijdeven), die in het tweede seizoen proberen te wennen aan hun rol als ouders. In reeks 3 gaan ook het homokoppel Harm-Jan en Jerom (Rick Paul van Mulligen en Rutger Remkes) proberen vaders te worden en starten zij de zoektocht naar een draagmoeder.

De tweede aflevering van het derde seizoen, die zondagavond te zien is op NPO3, is geregisseerd door Gooische Vrouwen-maakster Will Koopman en regisseur Remy van Heugten. De opnames voor deze aflevering werden gemaakt op Koningsdag; daarom riep vaste regisseur Norbert ter Hall hulp in.