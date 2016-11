Uitgebreide tv-aandacht voor Leonard Cohen

HILVERSUM - Nederlandse televisieprogramma’s staan uitgebreid stil bij het overlijden van Leonard Cohen, die in de nacht van donderdag op vrijdag op 82-jarige leeftijd overleed

Door ANP - 11-11-2016, 16:22 (Update 11-11-2016, 16:22)

In de Wereld Draait Door haalt presentator Matthijs van Nieuwkerk samen met pianiste Iris de Hond en componist-tekstschrijver Henk Hofstede herinneringen op aan de muzikant.

In het actualiteitenprogramma EenVandaag reageert cabaretier Herman van Veen op het verscheiden van Cohen. Hij droeg vrijdagmiddag in een video al een gedicht op aan zijn idool. "Een wijze man is heengegaan, moet verder met dat droevig weten", sluit hij zijn poëtische eerbetoon af.

Documentaire

NPO 2 past zijn programmering in de late avond aan wegens het overlijden van Cohen. De zender laat Het Uur van de Wolf: 'Leonard Cohen - I'm your man' uit 2009 zien. Hierin vertelt de muzikant over zijn leven. Artiesten als U2, Nick Cave en Rufus Wainwright brengen in de documentaire eigen versies van Cohens nummers ten gehore.

Op Radio NPO 2 eren diskjockeys Cohen de hele dag door in ieder programma een lied van hem te draaien.

Cohen werd bekend met nummers als So long Marianne, Suzanne en Bird on a Wire. Zijn lied Hallelujah werd bekend door covers van Jeff Buckley en John Cale.