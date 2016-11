Adrienne Bailon en Israel Houghton getrouwd

PARIJS - De Amerikaanse zangeres en talkshowpresentatrice Adrienne Bailon en gospelzanger Israel Houghton zijn getrouwd. Ze gaven elkaar vrijdagavond het jawoord in Hotel Plaza Athénée in Parijs in het bijzijn van hun naaste familieleden, meldt People.

Door ANP - 11-11-2016, 21:47 (Update 11-11-2016, 21:47)

"Ik voel me oprecht zo gelukkig en dankbaar. Eerlijk waar, ik ben in mijn hele leven nog nooit zo gelukkig geweest'', laat ze aan People weten. ''Ik heb nooit gevoeld wat ik nu voel. Ik kan het niet eens omschrijven."

De 33-jarige Adrienne is een van de presentatoren van de Amerikaanse talkshow The Real. Ze was al vrienden met de 45-jarige singer-songwriter voordat ze in het voorjaar begonnen te daten.

Onder de ongeveer zeventig gasten van het bruidspaar bevonden zich haar collega's Loni Love, Jeannie Mai en Tamera Mowry-Housley die met haar The Real presenteren. Eerder vertelde ze aan E! News dat ze in Parijs was verloofd en de hele bruiloft had gepland op de lange vlucht terug naar Los Angeles.