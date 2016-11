Bill Cosby denkt aan comeback

BOSTON - Bill Cosby is van plan zijn carrière te hervatten zodra hij een punt kan zetten achter de reeks rechtszaken waarin vrouwen hem beschuldigen van seksueel misbruik.

Door ANP - 11-11-2016, 22:54 (Update 11-11-2016, 22:54)

De 79-jarige acteur en komiek wil zijn slachtoffers geen inzage geven in zijn zakelijke contracten. Cosby's advocaat Angela Agrusa heeft een verzoek ingediend bij de federale rechtbank van Massachusetts waarin ze bezwaar aantekent tegen openbaarmaking van de contracten, omdat dit Cosby's onderhandelingspositie verslechtert als hij in de toekomst nieuwe deals wil sluiten.

"Meneer Cosby is na de rechtszaken van plan zijn carrière weer op te pakken en er is geen reden te geloven dat dit hem niet gaat lukken'', schrijft Agrusa. "Openbaarmaking van dit soort financiële en zakelijke informatie is onomkeerbaar. Zelf als zijn naam is gezuiverd, blijft deze informatie hem in de weg staan bij nieuwe contractonderhandelingen'', citeert Variety uit Cosby's rechtbankstukken.