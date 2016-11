Sting heropent concertzaal Bataclan

ANP Sting heropent concertzaal Bataclan

PARIJS - Met een optreden van de Britse zanger Sting opent de Parijse concertzaal Bataclan zaterdag weer de deuren. Het theater was 13 november vorig jaar het toneel van een terroristische aanslag waarbij drie daders hun slachtoffers vermoordden en verminkten.

Door ANP - 12-11-2016, 9:03 (Update 12-11-2016, 9:03)

Negentig mensen kwamen om het leven. Van de circa vierhonderd gewonden liggen er nog steeds twintig in een ziekenhuis. Het bloedbad in Bataclan was onderdeel van een reeks aanslagen in de Franse hoofdstad die zondag in Parijs worden herdacht.

Het theater is ingrijpend gerenoveerd, volgens de bedrijfsleider Jérôme Langlet 'om de Bataclan zijn ziel terug te geven'. Sting wil de slachtoffers gedenken en tegelijkertijd 'het leven en de muziek vieren'. De opbrengst van de avond gaat naar verenigingen van slachtoffers van de aanslagen. Van de 1500 zitplaatsen zijn er vijfhonderd vooral voor nabestaanden bestemd. De kaarten voor de overige plekken waren in een half uur tijd uitverkocht.