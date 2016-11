Villa Rob Verlinden van verkoopsite

ANP Villa Rob Verlinden van verkoopsite

BARCELONA - Het heeft er alle schijn van dat tuinman Rob Verlinden zijn villa in Spanje uit de verkoop heeft gehaald. Volgens de site bekendeburen.nl is het optrekje in de buurt van Barcelona niet meer te zien op de website van de makelaar die de woning zou verkopen.

Door ANP - 12-11-2016, 15:22 (Update 12-11-2016, 15:22)

In 2004 lieten Rob en zijn vriend het huis in de buurt van Barcelona bouwen. Omdat ze er steeds minder kunnen vertoeven, besloten ze het huis in de verkoop te doen. In eerste instantie gebeurde dat voor 340.000 euro.

Vanwege de slechte situatie op de Spaanse vastgoedmarkt, besloot Rob de vraagprijs te laten zakken naar 240.000 euro, maar ook dat trok geen kopers. Bekende Buren denkt dat de tv-tuinman wacht tot de markt weer aantrekt en daarom het huis uit de verkoop heeft gehaald.